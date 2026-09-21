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Зеленский: Киев готов прекратить удары по энергообъектам РФ при одном условии

Зеленский: Киев готов прекратить удары по энергообъектам РФ при одном условии

Киев готов прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, если РФ перестанет атаковать украинские энергообъекты, критическую инфраструктуру и маршруты экспорта продовольствия.

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