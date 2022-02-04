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Жамнов об отдельном самолете для сборной: «Все ищут негатив, а надо – положительное. У ребят, летевших другим рейсом, было больше места»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался о критике в адрес команды из-за отдельного самолета, на котором команда прилетела в Пекин для участия в Олимпиаде-2022.

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