Porsche Sales Tumble To Weakest In Six Years As Chinese Demand Plummets Days after Germany's top financial newspaper, Handelsblatt, reported that Porsche AG is planning more than 4,000 job cuts, the sports-car maker on Thursday revealed first-half sales figures that were the weakest in six years, with its China business falling off a cliff.
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