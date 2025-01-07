В США пообещали наказать Китай за помощь России

Фото: © Global Look Press/Li Ran/XinHua Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Китай о возможных «значительных последствиях», если Пекин решит оказать материальную помощь России в контексте конфликта на Украине.
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