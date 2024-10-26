«Новый вид спорта: оскорблять венгров». Украина стала причиной дипломатического скандала между Венгрией и Хорватией

В центральной Европе очередной скандал, причиной которого стал Киев. Как пишет влиятельная венгерская газета «Madyar Nemzet», МИД Венгрии вызвал посла Хорватии из-за заявления хорватского министра обороны по Украине.
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