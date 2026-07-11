На 102-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-2026 Норвегия — Англия судья Клеман Тюрпен после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля объявил, что игрок атакующей команды сам поставил свою ногу перед защитником, и никакого нарушения правил не было.