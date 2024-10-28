В Грузии накаляется обстановка: будет ли у них свой Майдан? Ольга БезродняяВ Грузии завершились выборы, но напряжение в обществе нарастает — атмосфера накалена, и кажется, что спокойствие может рухнуть в любой момент.
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