МИД Японии: страна расширит антироссийские санкции до конца года

Япония до конца текущего года расширит антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Украины, а также включит в санкционные списки организации третьих стран, которые якобы помогают обходить меры против РФ.
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