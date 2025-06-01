«Торпедо» покинули 4 тренера из штаба Ларионова: «Желаем вам новых побед и удачи на следующем этапе карьеры»

Нижегородский клуб покинули Михаил Васильев, Владимир Филатов, Филипп Арзамазов и Алексей Базанов. «Спасибо за ваш вклад в развитие «Торпедо», за профессионализм, энергию и поддержку, которую вы дарили игрокам и болельщикам.
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