«Торпедо» покинули 4 тренера из штаба Ларионова: «Желаем вам новых побед и удачи на следующем этапе карьеры»

Нижегородский клуб покинули Михаил Васильев, Владимир Филатов, Филипп Арзамазов и Алексей Базанов. «Спасибо за ваш вклад в развитие «Торпедо», за профессионализм, энергию и поддержку, которую вы дарили игрокам и болельщикам.