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Один человек погиб в ДТП легковушкой и КамАЗом в Дагестане

Один человек погиб в ДТП легковушкой и КамАЗом в Дагестане

В Дагестане расследуют обстоятельства ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. В результате аварии погиб 32-летний житель Карабудахкентского района, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

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