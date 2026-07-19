Один человек погиб в ДТП легковушкой и КамАЗом в Дагестане

В Дагестане расследуют обстоятельства ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. В результате аварии погиб 32-летний житель Карабудахкентского района, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
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