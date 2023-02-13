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Жалгас Жумагулов о бое Махачев – Волкановски: «Ислам выиграл 3-2 по раундам»

Боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски. Ранее Волкановски заявил, что он выиграл бой, так как забрал три раунда из пяти.

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