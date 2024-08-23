Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    потерю лучших подразделений в Курской области - очередной неуклюжий треп. Когда проблемы в стратегическом планировани...Украине предсказа...
  • Mikhail Stepanov
    Вешайся лучше сам, жидовская мразь!Зеленский оскорби...
  • Виктор Мальцев
    Почему власть не отправляет эмигрантов которые получили Российское гражданство?«Они могут остать...

ВСУ хотят атаковать Курскую АЭС. Хорошо ли защищена станция и что будет, если ее повредят?

ВСУ хотят атаковать Курскую АЭС. Хорошо ли защищена станция и что будет, если ее повредят?

В четверг, 22 августа, Владимир Путин заявил о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС. Вскоре, в ночь на пятницу, украинский дрон-камикадзе был обнаружен недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива станции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх