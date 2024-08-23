ВСУ хотят атаковать Курскую АЭС. Хорошо ли защищена станция и что будет, если ее повредят?

В четверг, 22 августа, Владимир Путин заявил о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС. Вскоре, в ночь на пятницу, украинский дрон-камикадзе был обнаружен недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива станции.