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«Рад, что так все сложилось»: Александр Мясников впервые показал в эфире внебрачную дочь Полину

Врач и телеведущий Александр Мясников впервые показал в телеэфире свою внебрачную дочь Полину. О том, что у него есть ребенок на стороне, он впервые рассказал в 2018 году.

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