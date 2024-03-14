Россия готовит проект вывода из эксплуатации строящихся блоков АЭС в Турции

Госкорпорация “Росатом” готова провести финансовую оценку проекта вывода из эксплуатации энергетических блоков строящейся в Турции АЭС “Аккую”, сообщили в заявлении пресс-службы компании ТВЭЛ, топливного дивизиона “Росатома”.
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