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Нижегородская правда

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Сбои в поставках топлива повлияли на строительство метро в Нижнем Новгороде

Сбои в поставках топлива повлияли на строительство метро в Нижнем Новгороде

Подрядная организация, отвечающая за строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде, решает сложные вопросы по поставкам топлива.

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