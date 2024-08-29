Новости секты верноподданных

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Ущербность прям зашкаливает....ну пусть посидят в темноте!
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1 д.
Алексей Тан
Мерзость, которая &quot;гуляла&quot; в России в 1917-ом.... сейчас во всю обосновалась в Укропии!!!... Да-а-а, &quot;птенцы&quot; Бронштейнов и Янкелей.... ВНОВЬ поднялись &quot;на крыло&quot;.
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1 д.
Comandor
Предлагаю: Зрада, Жопа, Пиздец, Амба.
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1 д.

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