Абрамка, Цезарь, Патриотик, Сокол (F-16): опубликован список новых украинских имен для детей Обновился список имен в честь западного оружия, которые дают своим детям украинцы.
Новости секты верноподданных
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Ущербность прям зашкаливает....ну пусть посидят в темноте!
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1 д.
Алексей Тан
Мерзость, которая "гуляла" в России в 1917-ом.... сейчас во всю обосновалась в Укропии!!!... Да-а-а, "птенцы" Бронштейнов и Янкелей.... ВНОВЬ поднялись "на крыло".
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1 д.
Comandor
Предлагаю: Зрада, Жопа, Пиздец, Амба.
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1 д.
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