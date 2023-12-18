Кому из святых читают молитвы в церковный праздник 19 декабря 2023 года, запреты дня Марина Онегина19 декабря 2023 года, в день, который является одновременно и церковным, и народным праздником, как православные, так и католики усиленно молятся.
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