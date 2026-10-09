Беременная жена Егора Бероева поздравила его с 49-тым днем рождения

В пятницу, 9 октября, актеру и режиссеру Егору Бероеву исполнилось 49 лет. Исполнитель главной роли в фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы» принимал поздравления от родных и коллег, но самым трогательным обращением стало поздравление от его молодой жены, Анны Панкратовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- ЕГ Каковы риски обан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым