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Беременная жена Егора Бероева поздравила его с 49-тым днем рождения

В пятницу, 9 октября, актеру и режиссеру Егору Бероеву исполнилось 49 лет. Исполнитель главной роли в фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы» принимал поздравления от родных и коллег, но самым трогательным обращением стало поздравление от его молодой жены, Анны Панкратовой.

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