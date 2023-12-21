В 2022 году в США был зафиксирован самый низкий общий уровень безработицы за всю историю

В 2022 году количество вакансий на рынке США резко возросло, при этом в этот год наблюдалось также огромное число сокращений рабочих мест, поскольку восстановление рынка труда проходило медленно после потрясений, вызванных пандемией, пишет CNN Business.
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