Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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В 2022 году в США был зафиксирован самый низкий общий уровень безработицы за всю историю

В 2022 году в США был зафиксирован самый низкий общий уровень безработицы за всю историю

В 2022 году количество вакансий на рынке США резко возросло, при этом в этот год наблюдалось также огромное число сокращений рабочих мест, поскольку восстановление рынка труда проходило медленно после потрясений, вызванных пандемией, пишет CNN Business.

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