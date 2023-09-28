В Севастополе арестовали агента украинской разведки

Местный житель был завербован киевскими спецслужбами в одной из стран СНГ в 2022 году.Пресс-служба ФСБ сообщает о задержании в Севастополе местного жителя, который устроился в организацию, занимающуюся возведением военных укреплений на полуострове.
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