Обнаружен патент на необычный настраиваемый графический процессор AMD

Патент на многочиплетный графический процессор (GPU) AMD, который может работать как одно или несколько устройств, обнаружен исследователями патентов, 14 июня сообщает американское интернет-издание о компьютерных технологиях Tom’s Hardware.
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