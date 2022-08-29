В Новосибирской области полицейские провели акцию «Помоги пойти учиться»

Новосибирские полицейские принимают участие в акции «Помоги пойти учиться». Инспекторы ПДН отдела полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску в целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних вручили школьные принадлежности детям состоящим на профилактическом учете.