Под Макеевкой заметили диверсантов ВСУ, переодетых в российскую форму

Военный корреспондент Андрей Марочко рассказал о ситуации, которая накануне произошла под Макеевкой. По его словам, на участке, который недавно находился под контролем ВСУ, заметили группу украинских диверсантов.
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