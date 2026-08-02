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Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС после миграционного кризиса в Сеуте

Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута обнажил глубокий раскол внутри Евросоюза – солидарность между членами блока перестала быть действующим принципом и теперь определяется политикой каждого отдельного правительства.

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