Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС после миграционного кризиса в Сеуте

Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута обнажил глубокий раскол внутри Евросоюза – солидарность между членами блока перестала быть действующим принципом и теперь определяется политикой каждого отдельного правительства.
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