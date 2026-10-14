В начале XX века палеонтолог-любитель Реджинальд Уолтер Тули (Reginald Walter Tooley) обнаружил фрагмент черепа динозавра — как он предположил, теропода (Theropoda) — у подножия утеса на юго-западном побережье острова Уайт в Англии.
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