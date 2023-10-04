В Астрахани ищут водителей автобусов с зарплатой до 120 тысяч

В Астрахани продолжается набор водителей для новых пассажирских автобусов. Перевозчик - ООО «Таксомоторный парк №20» - готов платить от 60 до 120 тысяч рублей в месяц, в зависимости от числа отработанных смен.
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