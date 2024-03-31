Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России более чем на 16 процентов снизилась заболеваемость ожирением

Это произошло благодаря популяризации здорового образа жизни и правильному питанию В России в 2023 году более чем на 16 процентов снизилась заболеваемость ожирением по сравнению с 2019 годом, рассказала на расширенном заседание коллегии Роспотребнадзора вице-премьер Татьяна Голикова.