НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России более чем на 16 процентов снизилась заболеваемость ожирением

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России более чем на 16 процентов снизилась заболеваемость ожирением

Это произошло благодаря популяризации здорового образа жизни и правильному питанию В России в 2023 году более чем на 16 процентов снизилась заболеваемость ожирением по сравнению с 2019 годом, рассказала на расширенном заседание коллегии Роспотребнадзора вице-премьер Татьяна Голикова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх