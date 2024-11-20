Целью атак ВСУ под Белгородом и Воронежем стали производители майонеза и сыров

Сбитый дрон ВСУ. Обложка © Telegram / Жесть Шебекино Целью атаки ВСУ вечером 19 ноября в Белгородской и Воронежской областях оказались предприятия компаний ЭФКО и «Виола», производящих майонез, йогурты и сыры.
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