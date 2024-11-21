Через 10 дней в Норильске начнется полярная ночь, которая будет длиться круглые сутки. Солнце просто не встает из-за горизонта, термометр на улице показывает -47 градусов.
Жизнь в Норильске зимой: черная пурга, минус 47 и ночь круглые сутки
Комментарии
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лм
людмила мишенкова
Любимый город !!! А материк, это скучно !
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18 час.
Гена Саваторов
Я родился и долго жил в Мурманске. Для меня и полярная ночь и полярный день привычны. И по своему они прекрасны. И праздник солнца приносит радость. Кто не жил- тот не поймёт.
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17 час.
Элеонора Коган
Местные жители - просто герои. Я бы не смогла, наверное. впрочем, кто знает, в зависимости от ситуации.
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8 час.
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