Север Столицы
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Север Столицы

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  • Валерий Ребров
    Ремонт путей это хорошо,но почему отменяю электрички в утреннии часы,после 5 утра,например подольск- нахабино которые...На МЦД-2 вновь из...
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Собянин рассказал, как новые МЦД улучшили поездки по Москве

Собянин рассказал, как новые МЦД улучшили поездки по Москве

За 2023 год открыли 13 московских городских вокзалов  Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте, что в 2024 году развитие Московских центральных диаметров (МЦД) будет продолжаться.

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