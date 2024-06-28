«Человека труда» представили в залах приморского отделения Союза художников во Владивостоке

Человек труда был и должен оставаться главным героем в жизни и искусстве нашей страны. Именно ему Приморская государственная картинная галерея и Приморское отделение Союза художников России посвятили свой совместный проект – выставку «Человек труда» (6+), которая открылась 27 июня в залах Союза художников, сообщает PRIMPRESS.
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