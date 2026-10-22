Выброс солнечной плазмы может задеть Землю 24 и 25 октября: чем это грозит.Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН зафиксировали внезапный отрыв солнечного вещества: в открытый космос устремился плотный протуберанец.