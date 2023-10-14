Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков как-то странно высказался насчёт релокантов. Мол, в целом и общем, мы тут ждём их обратно.
Песков, Фридман и релоканты: Зачем они здесь нужны – чтобы продолжать разваливать государство?
Комментарии
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Николай Черногорец
Было время, с чубайсом носились как с писаной торбой, всем он был хорош, потому что близок к президенту. И кем оказался, и где оказался? А может, придёт время, и о Пескове так скажут?
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10 час.
Erl Schweizer
"Песков, Фридман и релоканты: Зачем они здесь нужны – чтобы продолжать разваливать государство?" Вы назвали некоторых (не всех) особ, приближенных к императору. Некогда главному с мелюзгой без связей во дворе Самого рассусоливать.
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10 час.
EА
Erna Абих
Вообще Песков какой то с двойным дном.
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4 час.
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