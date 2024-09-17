Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 17 сентября

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 113 и 125 бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Верхняя Писаревка Харьковской области.