Ученые из «Сириуса» отправились изучать состояние Карского, Восточно-Сибирского и моря Лаптевых

Ученые из федерального университета «Сириус» отправились в арктическую экспедицию. За 45 дней они должны будут изучить состояние Карского, Восточно-Сибирского и моря Лаптевых, рассказали в администрации федеральной территории.
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