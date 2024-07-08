Депутат Госдумы от Алтая похвалился большим урожаем огурцов и клубники

Даниил Бессарабов призвал делиться подписчиков фото плодов с огорода Даниил Бессарабов и его летний урожай Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов выложил в социальной сети "ВКонтакте" фото летнего урожая.
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