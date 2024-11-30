Байден заявил о сотрудничестве Белого дома с ФБР по вопросам угроз против Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация совместно с ФБР занимается расследованием в отношении угроз применения силы и взрывных устройств, которые на этой неделе поступили в адрес законодателей и членов кабинета избранного президента Дональда Трампа.
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