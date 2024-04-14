Эмпанада из ягненка и лучшее с Дальнего Востока: что попробовать

Новые рестораны Padron Страстной б-р, 7, стр. 1 Давно в Москве не открывали ресторанов испанской кухни, и вот вернувшийся в столицу Адриан Кетглас исправил эту досадную ситуацию и запустил проект испано-португальской кухни Padron в рамках ресторанного холдинга Folk Team.
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