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В России вычислять проституток предложили при помощи искусственного интеллекта

В России вычислять проституток предложили при помощи искусственного интеллекта

Милонов указал, что всякие профурсетки мешают порядочным людям искать вторую половинку Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил при помощи искусственного интеллекта отделить на сайтах знакомств эскортниц, содержанок и альфонсов от порядочных женщин и мужчин, которые ищут в интернете свою любовь, пишет "Парламентская газета".

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