Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сегодня в интервью телеканалу ABC заявил, что предложенный им руководству Соединённых Штатов Америки так называемый «план победы» не предполагает переговоров с Россией.
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