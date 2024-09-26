NYT — о ядерной доктрине: Кремль стремится предотвратить расширение помощи Киеву

Президент России Владимир Путин заявил о планах изменить условиях применения ядерного оружия, что является наращиванием усилий Кремля по сдерживанию Соединённых Штатов от расширения военной помощи Украине.
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