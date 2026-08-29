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Контрафронт

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Западный Берег и сектор Газа: ранее в тот же день в результате израильского авиаудара по складу...

Западный Берег и сектор Газа: ранее в тот же день в результате израильского авиаудара по складу медикаментов в больнице мучеников Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе, центральный сектор Газы, были ранены три человека.

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