Западный Берег и сектор Газа: ранее в тот же день в результате израильского авиаудара по складу медикаментов в больнице мучеников Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе, центральный сектор Газы, были ранены три человека.
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