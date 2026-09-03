Зеленский и Буданов* 1 сентября порадовались растущему пушечному мясу Украины Фото: соцсети. Коллаж: Блокнот Убивать себя об Россию должны как можно больше украинцев и как можно дольше.
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