Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 406 подписчиков

Зеленский и Буданов* порадовались сидению украинских школьников в подвалах 1 сентября – растет поколение-камикадзе, все как у Гитлера в 45-м

Зеленский и Буданов* порадовались сидению украинских школьников в подвалах 1 сентября – растет поколение-камикадзе, все как у Гитлера в 45-м

Зеленский и Буданов* 1 сентября порадовались растущему пушечному мясу Украины Фото: соцсети. Коллаж: Блокнот Убивать себя об Россию должны как можно больше украинцев и как можно дольше.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым