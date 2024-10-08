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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-российский фигурист Соуза-Кордейру: «Изоляция тормозит спорт. Не стоит вариться в собственном соку, даже если он очень вкусный»

Антонио Соуза-Кордейру родился и вырос в Москве. Выступал за Хорватию в паре с Ланой Петранович. – Для вас переход в сборную Хорватии стал пропуском в мир? – Прямо так не говорил бы, все-таки я, будучи спортсменом сборной России, успел поездить по международным стартам, были на турнирах категории Б, на юниорских Гран-при, даже на взрослый Гран-при успел попасть.

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