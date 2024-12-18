Товарооборот между Россией и Японией в ноябре снизился почти на 16%

Взаимная продажа товаров между Японией и Россией в ноябре сократилась на 15,9% относительно аналогичного периода 2023 года, составив 99,784 млрд иен (около $650 млн), пишет агентство ТАСС со ссылкой на статистические данные японского Минфина.
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