Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    "Откуда деньги , Зин ?.."Кадыров: дети, ко...
  • Андрей Зарубкин
    В США принято постановление уничтожать всех тех, кто представляет угрозу интересам США. За последние лет 15-ть убили ...NYT: в ЦРУ увидел...
  • Александр Ракитных
    У колонизаторов не может быть никакой демократии и свободы, потому как главой государства является король и в стране ...Глава МИД Британи...

Товарооборот между Россией и Японией в ноябре снизился почти на 16%

Товарооборот между Россией и Японией в ноябре снизился почти на 16%

Взаимная продажа товаров между Японией и Россией в ноябре сократилась на 15,9% относительно аналогичного периода 2023 года, составив 99,784 млрд иен (около $650 млн), пишет агентство ТАСС со ссылкой на статистические данные японского Минфина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх