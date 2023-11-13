За что Брюссель планирует продать Сербии вступление в ЕС Дмитрий Родионов Фото: IMAGO/IlluPics/TASS Материал комментируют: Вадим Трухачёв Павел Фельдман Еврокомиссия призвала руководство Сербии к новым компромиссам в рамках переговоров с косово-албанскими властями под эгидой ЕС и поддержке санкций против России.
Вучич сдаст Косово, предаст Россию и будет убит
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана
Нсли бы наши предатели не продолжали продавать Европе енергоресурсы- она бы потихоньку загнулась, ей было бы не до России и остальных. Пришлось бы выживать. Но бизнес дороже.
Ответить
13 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
так всегда было. Ничего нового
Ответить
8 час.
Samarium
Тот кто крутится ужом и пытается сидеть на двух-трех стульях сразу, непременно отобьет себе ж..... и не только ее...
Ответить
5 час.
Свежие комментарии