Светлана Нсли бы наши предатели не продолжали продавать Европе енергоресурсы- она бы потихоньку загнулась, ей было бы не до России и остальных. Пришлось бы выживать. Но бизнес дороже.

СС Сергей Скрипальщиков так всегда было. Ничего нового