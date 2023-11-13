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Вучич сдаст Косово, предаст Россию и будет убит

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Комментарии
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Светлана
Нсли бы наши предатели не продолжали продавать Европе енергоресурсы- она бы потихоньку загнулась,  ей было бы не до России и остальных. Пришлось бы выживать. Но бизнес дороже.
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13 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
так всегда было. Ничего нового
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8 час.
Samarium
Тот кто крутится ужом и пытается сидеть на двух-трех стульях сразу, непременно отобьет себе ж..... и не только ее...
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5 час.

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