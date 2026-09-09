До 13 увеличилось число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

В Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии обнаружили тело еще одного альпиниста, погибшего при сходе лавины, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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