"И все пятеро сомкнулись, взялись за руки — и встали в ряд. Мужчины! Мы их накормили, напоили, завязали раны.
И все пятеро сомкнулись, взялись за руки — и встали в ряд. Мужчины!
Комментарии
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Надежда Белугина
Это русский дух советского периода. Гордость за силу и мужество наших парней немного заглушает боль того времени. Гордимся!
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16 час.
as
alla sergeyeva
Спасибо! До слез!Побольше таких публикаций!Это мои ровесники.Никто не забыт,ничто не забыто
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16 час.
Татьяна Кибишева
Дай Бог здоровья оставшимся, царствие Небесное ушедшим!
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5 час.
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