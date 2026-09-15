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Мальтийский орден – не менее влиятельная организация, чем Ватикан. Но про неё никто не говорит

Мальтийский орден – не менее влиятельная организация, чем Ватикан. Но про неё никто не говорит

Мальтийский орден – не менее влиятельная организация, чем Ватикан. Но про неё никто не говорит «Мы находимся в уникальном положении - мы суверенное образование, но не страна» - представитель Мальтийского ордена Два тайных трона, находящиеся в Риме Когда речь заходит о самых влиятельных религиозных организациях мира, первым на ум приходит Ватикан - резиденция Папы Римского, духовный центр католицизма, государство-анклав площадью 0,44 км².

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