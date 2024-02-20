Елена Маркосян: Смерть летчика-предателя: правда или инсценировка?

Жестокая вещь, война. Любая война. Сейчас прочла, что в Испании найден мёртвым Максим Кузьминов — тот самый летчик, который убил двух своих сослуживцев — пилотов и угнал вертолет Ми-8 в расположение украинской армии.
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